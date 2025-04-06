Семь человек пострадали, 17 домов сгорели из-за сильного ветра в Иркутской области

Шесть взрослых и ребенок пострадали во время урагана в Иркутской области. Подробноси рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«За прошедшие сутки к в медицину катастроф обратились семь человек, в том числе один ребенок. Всем была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались», – говорится в сообщении.

Кроме того, порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, семь заборов, повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередач, повреждены две автобусных остановки. Огнем уничтожено 17 жилых домов.

На данный момент движение поездов идет в штатном режиме. Несколько пассажирских составов были задержаны на 4-5 часов.

Данные являются предварительные. Продолжается работа комиссий.