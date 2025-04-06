Обвал рынков: тревожные сигналы для инвесторов

На мировых рынках произошел обвал, нефть подешевела на 10 долларов, а российский рынок опустился ниже 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Эксперты напоминают, что даже на плохих новостях можно заработать.

«Российский рынок не удержал уровень 3000 пунктов, и отсутствие результатов переговоров между Россией и США разочаровывает участников, заставляя их продавать акции. Это напоминает ситуацию, когда вылет самолёта откладывается, и пассажиры меняют билеты на другие рейсы», – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в своём шоу "Без плохих новостей".

В лидерах снижения оказались нефтяные компании из-за резкого падения цен на нефть после введения США масштабных торговых пошлин. Однако были и компании, чьи акции выросли, такие как Астра, которая хорошо показала себя в 2024 году.

Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли российских нефинансовых компаний в 2025 году ухудшился за 2 месяца. В среднем, ожидания по чистой прибыли снижены на 23% для 52 из 80 эмитентов, но для некоторых компаний прогноз был повышен: Аэрофлот (+13%), INARCTICA (+20%), Делимобиль (+15%), FixPrice (+19%) и Газпром (+10%).