Инвестиции в период снижения ставок: какие бумаги выбрать?

Какие бумаги сейчас стоит покупать, если в будущем будет снижение ставки?

При высоких ставках больше всего страдают компании с повышенной долговой нагрузкой, поэтому в случае начала цикла монетарного смягчения такие компании будут пользоваться повышенным спросом, считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

«Однако, добавлю, что тот средний процент, который платят российские компании на обслуживание своего долга, — это 9%. Так что, если компаниям предстоит масштабное рефинансирование в 2025 году, это будет означать, что даже при снижении ключевой ставки расходы на обслуживание долга у таких компаний вырастут», – подчеркивает эксперт БКС.

Он предупреждает, что нужно быть внимательными и осторожными и следить за тем, сколько компания тратит на обслуживание долга, поскольку от этого зависит её чистая прибыль."