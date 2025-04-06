Новости

Декапитализация акций 'Самолёта': реальность или миф?

Инвесторов интересует, выдержит ли девелопер 'Самолёт' период высоких ставок и не дойдёт ли дело до декапитализации их акций?

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, дело вряд ли дойдёт до радикальных мер: 'Самолёт' будет оставаться прибыльным, несмотря на давление на чистую прибыль со стороны процентных расходов.

Читайте также:

Рекордная просрочка по ипотеке в России: 100,6 млрд рублей
4 апреля 2025
Покупаем жилье на будущее: 61% россиян хотят обеспечить детей собственной квартирой
3 апреля 2025

«Аналитики БКС видят стабильный спрос на жильё и поддержку со стороны семейной ипотеки. Объёмы продаж за четвёртый квартал несколько восстановились после резкого снижения в третьем квартале прошлого года», — отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Акции 'Самолета' в пятницу, 4 апреля, закрылись на уровне 1129,5 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2025, последние новости ":
Все материалы сюжета (969)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес