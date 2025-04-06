Возвращение IT гигантов: угроза для 'Астры'?

Инвесторы задают вопрос: "Почему так сильно упали акции российского разработчика инфраструктурного программного обеспечения 'Астра'? Даже ниже, чем при IPO, стоит ли сейчас в неё входить, даже несмотря на ближайшее SPO?"

"Про SPO 'Астра' пока ничего неизвестно. Последнее SPO было в апреле 2024 года. У аналитиков БКС сейчас нейтральный взгляд и целевая цена 510 руб. за одну акцию," – отвечает в своей еженедельной программе "Без плохих новостей" эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

По его мнению, акции компании могли упасть на волне геополитических качелей, когда одни компании спекулятивно толкали наверх, например, Аэрофлот и Юнипро, а другие вниз, например, Астра.

"Кроме того, по 'Астре' у рынка опасение вызывает возвращение крупных иностранных IT-гигантов, и есть ещё один момент, – поясняет Максим Шеин. – Слабые результаты 'Позитива' (ред. – ведущий российский разработчик программного обеспечения и поставщик решений в области информационной безопасности) указывают на возможное замедление роста выручки и у 'Астры' в среднесрочной перспективе. Но в прошлом году 'Астра' показала существенный рост выручки при стагнирующих величинах отгрузок у 'Позитива', поэтому один к одному их сравнивать, разумеется, нельзя."

"Астра" подвела итоги 2024 года, сообщив о росте выручки на 80%, увеличении EBITDA на 69% и чистой прибыли на 66%. Капитальные затраты на разработку и развитие продуктов почти удвоились, достигнув почти 3 млрд рублей, при этом долговая нагрузка компании остаётся низкой. Кроме того, стало известно о дивидендах: компания планирует направить на выплату второй части дивидендов за 2024 год не менее 661 млн рублей, что составляет чуть более 3 рублей на акцию.