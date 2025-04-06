Мировой рынок акций переживает крупнейший обвал

На этой неделе американский рынок акций пережил полномасштабный обвал. Индекс S&P 500 потерял 5%, переписав минимумы года, и в пятницу упал ещё больше, достигнув уровней августа прошлого года. Это падение стало самым значительным со времён ковида в 2020 году, и за день капитализация американского рынка снизилась на 2,5 триллиона долларов. Основные причины — торговые войны, инициированные Дональдом Трампом, который официально объявил о введении пошлин для разных стран. Продукция из Китая будет облагаться дополнительными пошлинами в размере 34%, ЕС — 20%, Япония — 24%, а другие страны — 10%, как отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Минимальная пошлина в 10% вводится с 5 апреля, а остальные пошлины вступят в силу с 9 апреля. После этих новостей фондовые индексы Вьетнама, Японии и Гонконга также упали, а индекс доллара снизился более чем на 2%. Котировки золота, как защитного актива, достигли нового максимума, а цены на майский фьючерсный контракт на Comex поднялись выше 3180 долларов за унцию.

Нефтяные котировки также отреагировали на политику Трампа. Цены нефти марки Brent находились выше 75 долларов из-за опасений сокращения поставок, но ближе к концу недели упали ниже 65 долларов за баррель из-за неожиданного решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

Нефтяной картель решил ускорить снятие ограничений и увеличить добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки с мая, вместо ранее запланированного повышения только на 135 тыс. баррелей. ОПЕК твёрдо решил восстановить добычу и вернуть свою долю рынка.