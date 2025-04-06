Новый гендиректор ИНК: Дмитрий Лёвин возглавляет компанию

Группа компаний ИНК объявила о оптимизации структуры управления, как сообщается на сайте компании.

Новым генеральным директором ООО «Иркутская нефтяная компания» стал Дмитрий Лёвин, который работает в ИНК с 2012 года и ранее занимал должность управляющего директора и члена Правления. Яков Гинзбург, руководивший компанией с 2021 года, перейдет на пост главного управляющего директора.

Евгения Курылёва назначена генеральным директором АО «ИНК-Капитал». Она работает в группе компаний ИНК с 2004 года и с 2022 года занимала пост первого заместителя АО «ИНК-Капитал». Марина Седых, возглавлявшая АО «ИНК-Капитал» с 2008 года, продолжит работу в группе компаний.

Компания заявила, что данные изменения направлены на повышение эффективности бизнес-процессов группы компаний ИНК.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — российская нефтяная компания и один из крупнейших независимых производителей и переработчиков углеводородного сырья в стране, не входящий в вертикально интегрированные холдинги. Основана в 2000 году, её штаб-квартира находится в Иркутске, а представительства расположены в Москве, Красноярске, Якутске и Мирном.