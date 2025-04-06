JPMorgan предупреждает: мир на грани рецессии в 2025 году

JPMorgan оценивает вероятность глобальной рецессии в 60% при сохранении тарифов, введенных администрацией Трампа в отношении торговых партнеров США. Главный экономист JPMorgan Брюс Касман считает, что эти тарифы могут подтолкнуть США и мировую экономику к рецессии в 2025 году, сообщает Bloomberg.

Касман отметил, что риск рецессии в мировой экономике в этом году повысился до 60% по сравнению с 40%. Он назвал тарифы крупнейшим повышением налогов для американских домохозяйств и предприятий с 1968 года. Эффект от этого повышения налогов будет усилен ответными мерами, снижением деловых настроений в США и сбоями в цепочке поставок.

Несколько фирм с Уолл-стрит также предупредили о рецессии в США, сделав ее своим базовым сценарием после объявления Трампа о крупных сборах на импортируемые товары. Так, Goldman Sachs почти вдвое повысил вероятность рецессии в США в 2025 году — с 20% до 35%. Хотя некоторые экономисты занимают выжидательную позицию, прежде чем пересматривать свои прогнозы, они признают, что удар может быть значительным.

Это объявление потрясло мировые финансовые рынки, и S&P 500 пережил худший день с 2020 года. Трамп, выступая на борту Air Force One, заявил, что открыт для снижения тарифов, если торговые партнеры предложат что-то «феноменальное».