«Черный день» и брендовые вещи: иркутяне рассказали, на что копят деньги

Аналитики провели исследование и выяснили, как жители Иркутска относятся к накоплениям и куда предпочитают их тратить. Результаты озвучил SuperJob.

Каждый пятый иркутянин назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», четыре из 10 – приверженцами стратегии «больше экономить».

«Чаще всего респонденты откладывают средства на «черный день» – 29%. На втором месте по популярности – накопления для покупки недвижимости – 22%. Каждый пятый собирает деньги на путешествие», – отмечают эксперты.

По 18% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 14% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же берегут деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей.

35% опрошенных откладывают 10–25% от своих доходов, а каждый четвертый – менее 10%. Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений чаще называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт.

Иркутяне до 35 лет чаще, чем те, кто старше, откладывают деньги на покупку недвижимости, брендовых вещей, автомобиля, создание пассивных источников дохода, медицинские услуги, образование, ремонт и открытие бизнеса. Желание сэкономить также чаще присуще молодежи.

Горожане старше 45 лет чаще предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию.