Электрики отправились в тайгу, чтобы восстановить свет после урагана в Приангарье

В Иркутской области борются с последствиями урагана. В частности, продолжается восстановление электричества, в том числе на труднодоступных территориях, сообщает пресс-служба ИЭСК.

«По-прежнему напряженная обстановка в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Персонал преодолевает тайгу, зачастую пешком – находит и исправляет повреждения на сети, вызванные падением деревьев», – рассказали в компании.

Восстановить электроснабжение удалось на всех внепланово отключенных объектах, осталось лишь несколько локальных отключений в северных и западных районах региона.

На территории области работают 57 бригад – задействовано свыше 170 сотрудников ИЭСК и 70 единиц техники. В филиале «Западные электрические сети» сохраняется режим повышенной готовности.