Пошлины Трампа: как Россия избежала санкций?

США не включили Россию в список стран, против которых введены пошлины, поскольку ведут переговоры с Москвой и Киевом об урегулировании конфликта, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в программе ABC This Week, передаёт РБК.

Хассетт отметил, что переговоры с Россией и Украиной ведутся, и президент США решил не смешивать вопросы пошлин с попытками урегулирования. По его словам, это не означает, что к России будут относиться иначе, чем к другим странам.

Хассетт считает, что обсуждение пошлин во время мирных переговоров было бы контрпродуктивным. Он отметил, что страны, попавшие под пошлины, принимают ответные меры, но также садятся за стол переговоров. Более 50 стран обратились с просьбой начать переговоры, понимая, что на них ложится большая часть пошлин. Хассетт уверен, что на американских потребителях последствия пошлин не скажутся сильно.

Президент Трамп ввел пошлины до 50% для разных стран, чтобы восстановить экономику США, заявив, что Америка была "ограблена другими странами". Пошлины затронут Китай, Европейский союз, Индию, Вьетнам и Тайвань, а наибольшие пошлины введены против Лесото и Сен-Пьер и Микелон. Минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам, а с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей.

На это фоне американский рынок акций пережил полномасштабный обвал. Индекс S&P 500 потерял 5%, переписав минимумы года, и в пятницу упал ещё больше, достигнув уровней августа прошлого года. Это падение стало самым значительным со времён ковида в 2020 году, и за день капитализация американского рынка снизилась на 2,5 триллиона долларов.