Пешую тропу обустроят на территории Шаманского утеса в Иркутской области

На территории памятника природы регионального значения «Утес Шаманский» в Шелеховском районе Иркутской области планируется обустроить пешую тропу. Запланирована разработка соответствующей проектной документации, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В рамках первого этапа будет создана концепция благоустройства тропы протяженностью около 10 км с удобной и безопасной инфраструктурой: лестниц, смотровых площадок, информационных стендов, указателей и мест отдыха.

Второй этап предполагает подготовку проектно-сметной документации для участка тропы длиной 800 метров с установкой металлической лестницы, что позволит восстановить растительный покров и обеспечить безопасность посетителей.

Проект будет реализован при поддержке РЖД и минприроды региона. Он позволит создать комфортные условия для посещения памятника природы, обеспечить безопасность туристов и минимизировать антропогенную нагрузку на уникальный ландшафт.