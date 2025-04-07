График восстановительных работ после урагана разработают в Иркутской области

Разгул сильного ветра зафиксировали накануне на шести территориях региона – в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Братском, Чунском районах, в Тулуне. Необходимы восстановительные работы – их график составят в понедельник, 7 апреля, в том числе дорожные карты по отдельным объектам, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Муниципальные образования доложили о работе комиссий по выявлению и уточнению ущерба, принесенного прохождением циклона, а также восстановлению электроснабжения. Общая группировка сил и средств составляет 680 человек, 285 единиц техники», – говорится в сообщении.

В частности, планируется обсудить восстановление уничтоженных огнем социальных объектов: школьной столовой, водонапорной башни и других. Также будет оценен ущерб владельцам частных домов, которые также сгорели, предусмотрены выплаты и иные меры поддержки. Выясняются причины пожаров.