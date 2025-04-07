Глобальная паника: мировые рынки готовятся к Черному понедельнику?

Мировые рынки готовятся к открытию с серьезным падением в понедельник, согласно фьючерсам. Ожидается, что Dow Jones снизится на 3,1% до 3733 п., S&P 500 — на 3,55% до 4928 п., а NASDAQ 100 — на 4,6% до 16747 п. Падение может продолжиться, несмотря на серьёзную коррекцию: за последние пять торговых дней S&P 500 упал на 9,1%, NASDAQ 100 — на 9,8%, а Dow Jones — на 7,9%.

При этом NASDAQ ушел в "медвежий рынок", потеряв 22% от максимума 19 февраля, в то время как S&P 500 и Dow Jones все еще находятся в зоне коррекции.

«Падение NASDAQ на 22% за месяц было только во время COVID, а волатильность VIX выше 50 уже говорит о серьёзной панике и высокой неопределённости на финансовых рынках. Это значит, что финал уже очень близко», — подчёркивают эксперты.

Спусковым крючком для падения стали новые внешнеторговые пошлины, объявленные Белым домом. С 5 апреля вступит в силу базовый 10%-й тариф на импорт продукции из всех стран, а с 9 апреля — дополнительные тарифы на продукцию из ЕС, Японии и Китая. Китай ответил введением 34% пошлин на импорт из США, а ЕС также может ввести ответные меры.

JPMorgan повысил вероятность глобальной рецессии до 60% при сохранении тарифов.

Однако, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран уже обратились с просьбой начать переговоры, что может привести к смягчению пошлин и менее драматичным последствиям для рынков.