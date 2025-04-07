Рост уровня неравенства зафиксировали в России: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: в Америке резко разделились взгляды на НАТО и Украину, производители США рвутся в Россию, рост уровня неравенства зафиксировали в РФ, а в Иркутской области борются с последствиями мощного урагана. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Раскол взглядов

Взгляды американцев на Украину и НАТО резко разделились. В частности, 83% демократов поддержали продолжение финансовой поддержки, а 79% республиканцев выступили против. 77% республиканцев поддерживают пошлины Дональда Трампа, а 93% демократов считают их негативным явлением. Положительно к НАТО относятся восемь демократов из десяти, 81% республиканцев уверены, что страны-союзники мало участвуют в обеспечении собственной безопасности, и нужно отказаться от их финансовой поддержки.

Возврат компаний

В РФ фиксируют большое количество запросов от американских компаний на возвращение. «Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать», – прокомментировал спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Рост уровня неравенства

По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства. Коэффициент Джини – соответствующий индикатор – по итогам прошлого года увеличился до 0,408 против 0,405 в 2023-м. Одновременно за год изменился коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими: 15,1 против 14,8 в 2023-м. Ситуация ухудшилась до уровня 2021-го, отмечают эксперты. Они связывают изменения с жесткой денежно-кредитной политикой.

Последствия урагана

Мощный ураган обрушился накануне на Иркутскую область, что привело к разрушительным последствиям: пожарам и уничтожению жилых домов, соцобъектов, срыву крыш, нарушениям подачи электроэнергии, падению деревьев. В настоящее время планируется приступить к восстановительным мероприятиям: соответствующий график составят сегодня.

Новый глава ИНК

В связи с оптимизации структуры управления в ООО «Иркутская нефтяная компания» назначен новый генеральный директор, которым стал Дмитрий Лёвин: он работает в ИНК с 2012 года и ранее занимал должность управляющего директора и члена Правления. Яков Гинзбург, руководивший компанией с 2021 года, перейдет на пост главного управляющего директора. Данные изменения направлены на повышение эффективности бизнес-процессов.