Генпрокуратура требует изъять активы «Саянскхимпласта» у Круглова

Генпрокуратура подала иск о передаче активов завода «Саянскхимпласт» в Иркутской области в государственную собственность. Заявление направлено в Хамовнический суд Москвы, сообщает «Коммерсантъ». По ходатайству истца суд уже наложил обеспечительный арест на все их имущество. Ответчиками указаны фактический владелец предприятия бывший глава заксобрания Иркутской области Виктор Круглов, его жена Ирина, двое детей, а также экс-замглавы региональной администрации и экс-гендиректор завода Николай Мельник.

«Саянскхимпром» был градообразующим предприятием Саянска и крупнейшим в России производителем поливинилхлорида (ПВХ).

В иске Генпрокуратуры отмечается, что ежегодно «Саянскхимпласт» производит 250 тыс. т сырья, — около трети от общего объема производства в России. Общая стоимость активов завода оценивается в 78,8 млрд руб., выручка составляет 25 млрд руб. ежегодно. На предприятии трудоустроены 6,5 тыс. человек.

По версии генпрокуратуры, Круглов незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством, будучи депутатом в 2000-2016 годах. Он якобы организовал систему, при которой «Саянскхимпром» стал «центром убытков», а «Саянскхимпласт» — «центром прибыли», аккумулируя выручку и оставляя долги на госпредприятии.

«Саянскхимпром» в 2003 году прошел банкротство, его главные средства производства приобрели подконтрольные Круглову структуры, и весь производственный фонд, по версии прокуратуры, перешел в «Саянскхимпласт». Как отмечается в иске, таким образом Круглов «скрыл принадлежность производственных мощностей государству и создал видимость функционирования частного бизнеса».

После начала военной операции Круглов-старший, по версии генпрокуратуры, отказался от модернизации завода и начал выводить средства, увеличив объем дивидендов с 5,5 млрд руб. в 2022 году до 13,9 млрд руб. в 2023 году.