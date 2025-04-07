Вендинговый бизнес сворачивается в Москве

В 2025 году держателям аппаратов почти вдвое проиндексировали торговый сбор. Об этом пишет газета «Известия».

Около тысячи торговых автоматов в Москве прекратят работу к концу апреля из-за роста торгового сбора, который в 2025 году увеличился почти вдвое. Об этом сообщил председатель Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Иван Попов. По его словам, к осени могут закрыться до 10 тыс. аппаратов, расположенных в метро, школах, поликлиниках и туристических зонах.

Местные власти проиндексировали сбор на размер инфляции, что привело к его росту с 5 тыс. до почти 10 тыс. рублей за аппарат в квартал. Операторы называют налог «непомерным»: для микробизнеса он в 23 раза выше, чем для магазинов на 1 кв. м.

СОТА направил обращение в Минэкономразвития и мэрию с просьбой снизить сбор. Пока рассмотрение идет, льготные программы для малого бизнеса в 2025 году отменены.