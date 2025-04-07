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Биткоин упал ниже $78,5 тыс.

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Курс биткоина упал на 6% до $78,5 тыс. Ethereum, другая крупная криптовалюта, потеряла 12,93% и опустилась до $1576,8, сообщает РБК.

В декабре биткоин впервые превысил отметку в 100 тыс. долларов благодаря институциональному спросу и ожиданиям благоприятной политики при президентстве Трампа.

Однако с конца февраля стоимость криптовалюты начала снижаться из-за введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Эксперты отмечают повышенную корреляцию между биткоином и акциями.

Reuters ранее сообщало, что Уолл-стрит ожидает «еще одну неделю потрясений» после введения пошлин для более чем 200 стран. На фоне новых экономических мер индекс S&P 500 упал на 10,5%, а компании из индекса потеряли около $5 трлн рыночной стоимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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