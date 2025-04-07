Стоимость жилья остановила снижение в крупных городах России в марте

Цены уменьшились только в Астрахани. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

В марте 2025 года снижение цен на вторичном рынке жилья практически прекратилось – отрицательная динамика зафиксирована только в Астрахани (-0,22%, до 77,8 тыс. руб. за кв. м).

Лидером роста третий месяц подряд стал Курск: стоимость квадратного метра выросла на 2,9%, до 99 тыс. руб. За ним следуют Ижевск (+2,8%, до 92,1 тыс. руб.) и Тольятти (+2,6%, до 93,7 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге цены увеличились на 2,08% (219,7 тыс. руб. за кв. м), в Москве – на 1,8% (343,2 тыс. руб.), однако столица опустилась в рейтинге с 6-го на 27-е место.

Иркутск занял место в десятке городов с наиболее заметным ростом цен на жилье в марте. В столице Восточной Сибири средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 2,3%, достигнув отметки в 135,3 тысячи рублей.

По словам эксперта SRG Максима Русакова, рынок адаптировался к новым условиям: большинство сделок совершается за наличные или с минимальным кредитованием. Спрос концентрируется в бюджетном сегменте, где цены растут быстрее всего. Например, в Старой Москве за МКАД стоимость жилья за квартал выросла на 2,2%, а в панельных и советских домах – до 2,5%.

Аналитики отмечают, что ажиотажа нет, но стабилизация цен указывает на постепенное восстановление рынка после кризиса 2024 года.