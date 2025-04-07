С 2000 года сельхозорганизации России увеличили годовой объем внесения минеральных удобрений в 2,6 раза

Сельскохозяйственные организации России в 2024 году достигли максимума по внесению минеральных удобрений, использовав свыше 3,607 млн тонн – на 4% больше, чем годом ранее, и в 2,6 раза больше, чем в 2000 году. Рост объемов свидетельствует о повышении эффективности земледелия, а в самом производстве удобрений акцент всё чаще делается на видах, которые восстанавливают плодородие почвы, рассказывает руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.

Самые удобряемые культуры

Наибольший расход удобрений пришёлся на зерновые культуры (57% от общего объема), сахарную свёклу (9%), рапс и подсолнечник (по 6%).

При этом «рекордные дозы» в расчете на гектар внесены под картофель — 519 кг/га, сахарную свёклу — 304 кг/га, овощи — 242 кг/га. Прирост дозы внесения удобрений отмечается у производителей картофеля (плюс 2 кг относительно 2023 года), рапса (134 кг/га против 133 в 2023), льна-долгунца (57 кг/га против 49 в 2023) и зерновых (82 кг/га против 81 в 2023).

Регионы-лидеры по внесению минеральных удобрений

Субъектами-лидерами по объёмам внесения минеральных удобрений в 2024 году стали:

Краснодарский край – 9% (0,33 млн тонн);

Ростовская область – 8% (0,29 млн тонн);

Ставропольский край и Курская область – по 6% (0,21 млн тонн);

Воронежская область и Татарстан – по 5% (0,17 млн тонн);

Липецкая область – 4,5% (0,15 млн тонн);

Белгородская область - 4% (0,13 млн тонн).

По словам Натальи Худяковой, увеличение внесения минеральных удобрений важно для роста урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур. Региональное распределение внесения удобрений отражает различия в структуре посевных площадей и специализации сельскохозяйственного производства. Развитие и совершенствование технологий применения удобрений будут способствовать дальнейшему росту эффективности сельского хозяйства, подчёркивает эксперт.

Будущее: «зеленые» удобрения и инвестиции

Рынок удобрений меняется, одним из главных критериев производства удобрений сегодня является не только их эффективность, но и безопасность для человека и окружающей среды, обращают внимание в Россельхозбанке.

«В России активно развивается производство «зелёных», экологичных удобрений с содержанием вредных веществ менее 20 мг/кг. Самым перспективным направлением можно считать биомодифицированные составы, которые снижают нагрузку на почву и способствуют восстановлению её плодородия. Ожидается, что к 2030 году инвестиции в такие «экоудобрения» могут превысить 500 млрд рублей», – прогнозирует руководитель центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.