«Око за око»: экономическая схватка между США и Китаем разгорается всё сильнее

После введения американских пошлин Пекин отказался от планов заключения сделки с Вашингтоном, сообщает

The Wall Street Journal.

Согласно публикации, в начале второго срока Трампа китайские представители пытались установить каналы диалога с Вашингтоном, но эти попытки оказались неудачными. Как отмечает издание, после введения пошлин надежды Пекина на конструктивное взаимодействие исчезли.

В ответ на американские санкции Китай принял контрмеры, установив ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

Газета подчеркивает, что отсутствие конструктивного диалога увеличивает риск дальнейшей эскалации конфликта. Эксперты издания предполагают, что дальнейшая политика обеих сторон будет строиться по принципу «око за око», что осложнит возможность возобновления переговоров в обозримом будущем.

2 апреля Дональд Трамп анонсировал введение торговых пошлин против 183 стран и регионов. Для основного экономического соперника США — Китая — тариф составил 34%. Американский лидер обвиняет своих торговых партнеров в несоблюдении принципов свободной торговли и использовании несправедливых методов конкуренции.