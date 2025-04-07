Турнир городов Сибири и Дальнего Востока по горнолыжному спорту стартует в Байкальске

В город приедут более 500 спортсменов из 26 городов России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

С 8 по 11 апреля на склонах курорта «Гора Соболиная» в Байкальске пройдет XVIII открытый турнир памяти Валерия Зверева – основателя местного горнолыжного комплекса. Участие в соревнованиях примут более 500 спортсменов из 26 городов России, включая Красноярск, Новосибирск, Хабаровск и команды Иркутской области.

«В этом году турнир может стать рекордным по числу участников. Заявки подали 517 горнолыжников, включая юных спортсменов из Братска, Ангарска и Саянска», – отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Соревнования пройдут в личном и командном зачетах среди четырех возрастных групп (от 2009 до 2016 года рождения). Программа включает слалом-гигант (8–9 апреля), слалом (10 апреля) и комбинацию дисциплин (11 апреля), после которой состоится награждение победителей.

Организаторами выступили Спортивная школа Ангарска, Федерация горнолыжного спорта региона и администрация Байкальска при поддержке минспорта. Валерий Зверев, чьё имя носит турнир, в 70-80-х годах создал основу для развития горнолыжного спорта в городе, воспитав поколение талантливых спортсменов. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения.