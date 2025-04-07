Кредитование тормозит по всем направлениям

Это результат ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Национального бюро кредитных историй».

Доля отказов по потребительским кредитам в феврале 2025 года достигла 75,2%, увеличившись на 4,1 п.п. по сравнению с прошлым годом. Это результат ужесточения кредитной политики банков и снижения спроса из-за высоких ставок. В январе тенденция сохранилась, несмотря на незначительный рост показателя. Отказы варьируются в зависимости от кредитного рейтинга заемщика: для людей с рейтингом менее 250 баллов отказ достигает 96%, тогда как для тех, чей рейтинг превышает 750 баллов, этот показатель составляет 31,3%.

Во втором полугодии 2024 года спрос на кредиты снизился, а банки стали более осторожными. Ситуация усугубляется высокими ставками, что ведет к сокращению числа новых заявок и падению объемов кредитования. Отказы по автокредитам выросли до 81,1%, а по POS-кредитам – до 84%. Объемы выданных кредитов сократились: автокредитование упало на 6,2%, а потребительское кредитование рухнуло вдвое уже в конце 2024 года.