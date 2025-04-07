Экономическая ядерная зима: миллиардер предрекает крах из-за пошлин Трампа

Известный американский миллиардер Билл Экман выступил с тревожным прогнозом относительно экономических последствий введения новых пошлин администрацией Трампа. По его мнению, эти меры могут привести к масштабному кризису, который он назвал экономической ядерной зимой, передаёт РБК.

Экман выразил опасения, что решение ввести пошлины против стран-партнеров США может спровоцировать глобальную торговую войну, последствия которой окажутся разрушительными для всей мировой экономики. Бизнесмен подчеркнул, что особенно пострадают малые и средние предприятия, которые не смогут справиться с резким увеличением производственных затрат.

«Бизнес — это игра на доверии. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру. Последствия для нашей страны и миллионов наших граждан, которые поддержали президента, в частности для потребителей с низкими доходами, которые и так испытывают огромный экономический стресс, будут крайне негативными. Это не то, за что мы голосовали», — написал Экман.

Экман поддержал позицию Трампа о том, что многие страны действительно извлекали выгоду из преимуществ, предоставляемых Соединенными Штатами, однако предложил президенту пересмотреть свою стратегию. Вместо поспешного ввода пошлин, миллиардер предлагает заморозить решение до 7 апреля и использовать этот период для переговоров и пересмотра несправедливых торговых соглашений.

«У президента есть возможность в понедельник объявить тайм-аут и получить время для исправления несправедливой тарифной системы. В противном случае мы движемся к самоиндуцированной экономической ядерной зиме, и нам следует начать готовиться к худшему», — сказал Акман, — пожелал Экман.