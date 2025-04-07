Дом офицеров в Иркутске отремонтируют к декабрю

На работы из регионального бюджета выделено 291 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Ремонт в Доме офицеров начался весной 2024 года по поручению главы региона Игоря Кобзева. На эти цели из областного бюджета направлен 291 млн рублей.

Общий объем выполненного капремонта внутренней части здания составляет 35%. Демонтаж завершен на 80%. Эти работы подходят к концу на первом этаже. На втором этаже подрядчик завершил штукатурные работы стен, приступил к шпаклеванию. По всему зданию продолжается монтаж электрической системы.

Полностью закончить работы планируется в декабре 2025 года.

На объекте отремонтирована кровля. Продолжаются работы на фасаде здания. Подрядная организация ведет покрасочные работы со стороны улиц Карла Маркса и Ударника, через две недели начнется покраска фасада со стороны улицы Декабрьских Событий.

– Дом офицеров, где сейчас активно идет ремонт, будет региональным центром патриотического воспитания. И после его восстановления здесь соберутся представители молодежного движения, участники и ветераны боевых действий, дети, которые увлечены историей региона и страны в целом. Это будет их общий дом. Их объединят совместные цели и проекты, – сказал Игорь Кобзев.