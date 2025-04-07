Тревожные параллели: 1998 и 2025 — что общего?

Рынок 2025 года всё чаще сравнивают с событиями 1998-го. Аналитики указывают на тревожную динамику: 13 дней непрерывного падения, укрепление рубля, снижение нефтяных котировок и риски рецессии. Но оправдано ли такое сопоставление? И есть ли реальные параллели между этими периодами? Эксперты поделились своими мнениями с SIA.RU.

«Это не 1998, это просто коррекция»

Сергей Малых, директор ИК «Центум», убеждён, что нынешняя экономическая картина кардинально отличается от той, что наблюдалась четверть века назад.

«В 1998 году был долговый кризис, который привёл к бюджетному коллапсу и дефолту. Тогда цены на нефть находились на критично низком уровне. Сегодня, несмотря на волатильность, они остаются на приемлемом уровне, хотя риск снижения сохраняется. Важно отметить, что бюджетной катастрофы, подобной событиям 98-го, мы не видим. Падение мировых индексов вызвано скорее торговыми войнами, нежели фундаментальными проблемами экономики. Я полагаю, что инвесторы слишком остро реагируют на ситуацию. Обвала российского рынка нет — это лишь временная коррекция после роста, начавшегося в ноябре прошлого года. Сейчас, пожалуй, наиболее надёжным инструментом являются валютные облигации».

«Это локальный стресс, а не начало системного кризиса»

Приведение аналогий рыночных неэффективностей стало привычным, но, на мой взгляд, данное сравнение некорректно, считает директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций» Татьяна Степанова. По её мнению, такие периоды зачастую создают благоприятные точки входа для долгосрочных инвестиций.

«Несмотря на внешние сходства — такие как затяжное падение фондового рынка, высокая волатильность, рост доходностей ОФЗ и укрепление рубля — фундаментальная природа событий разительно отличается.

В 1998 году Россия столкнулась с дефолтом по внутреннему долгу, обвалом национальной валюты и глубоким системным кризисом, в том числе банковским. Сегодняшняя ситуация — это скорее фаза турбулентности, вызванная геополитическим давлением, санкционным режимом, глобальной переоценкой рисков и перестройкой логистических цепочек. Однако для профессионалов очевидно, что концепция поменяется, а покупать рынок по 2780 лучше, чем по 3250 пунктов.

Общее заключается в настроениях на рынке: повышенная нервозность, бегство от риска, искажение цен и опасения по поводу устойчивости отдельных секторов экономики. Но сейчас у нас совсем другие макроэкономические показатели: высокий уровень золотовалютных резервов, профицит торгового баланса и независимая денежно-кредитная политика. Возможные позитивные драйверы: потенциальное снижение ключевой ставки, позитивные движения в мирных переговорах, техническая перепроданность.

Я бы охарактеризовала происходящее как локальный стресс на фоне глобальных и внутренних перестроек, а не начало системного кризиса. Безусловно, инвесторам стоит сохранять осторожность, но паниковать — точно не время. Такие периоды зачастую создают точки входа для долгосрочных инвестиций».

«Это абсолютно другая история»

Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске, считает, что рекордное падение рынка акций на протяжении 13 торговых сессий подряд, невиданное с 1998 года, связано с разочарованием по поводу замедления динамики геополитических переговоров. Заявления о том, что процесс может занять больше времени, возможно, до конца года, оставили инвесторов без ожидаемых быстрых результатов. Дополнительными триггерами стали ситуация с «Русагро» и неблагоприятные данные по недельной инфляции. Также стоит отметить разрешение на выкуп долей Goldman Sachs российской компанией, что может создать риск "навеса" и продажи отдельных бумаг на рынке.

«Что касается перспектив, базовый сценарий предполагает, что геополитическое урегулирование будет поступательно, хотя и не всегда гладко, продолжаться. Рынок будет учитывать снижение инфляции и ставок как результат. Перспектива, фактически, благоприятная. Если биржи начнут получать позитивные сигналы, рост может быть довольно резким, как это было в середине февраля и конце декабря. Что касается параллелей с кризисом 1998 года, то это совершенно другая история и они не релевантны», – заключает Ольга Глызина.

«В 1998 году экономика России столкнулась с глобальными структурными проблемами»

Михаил Людвиг, исполнительный директор Иркутского представительства «Солид Брокер», считает, что сравнение с нынешней ситуацией некорректно с формальной точки зрения, и фактически 13 сессий падения не было.

«Если рассмотреть два индекса — IRUS и IRUS2, который включает дополнительные сессии, то история с 13 днями падения сразу теряет актуальность. На графике с учетом дополнительных сессий четко видны три дня, когда закрытие было выше предыдущего. В мае 1998 года рынок упал на 30%, предвосхищая будущие экономические проблемы, выступая опережающим индикатором. Сейчас ситуация иная: рынок сначала вырос на 16% на ожиданиях перемирия и окончания СВО. Рост начался после того, как Трамп 22 января дал задачу заключить перемирие за 100 дней, особенно когда начались первые консультации. Однако, когда стало ясно, что это не произойдет быстро, рынок вернулся на прежние уровни, с которых начался рост на ожиданиях перемирия. В 1998 году в экономике России действительно были глобальные структурные проблемы, а внешний долг достиг 40% ВВП. Сейчас же это классическая торговля на новостях и неоправданные ожидания инвесторов, а государственный долг на 1 января 2025 года составил 14,5% ВВП».