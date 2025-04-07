Как сохранить здоровье? Советы СберСтрахования

Только 20% жителей Иркутска регулярно проходят медицинские обследования, несмотря на очевидные преимущества ранней диагностики, выяснили специалисты СберСтрахования накануне Всемирного дня здоровья. Ещё 53% иркутян обращаются за врачебной помощью лишь при появлении выраженных симптомов болезни, что увеличивает риски для здоровья и ведёт к дополнительным финансовым расходам.

Светлана Базаренко, руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования СберСтрахования, подчеркнула: «Забота о здоровье начинается с регулярных визитов к специалистам и проведения профилактических осмотров. Ранние стадии заболеваний, таких как онкология, гипертония или диабет, могут протекать практически бессимптомно, поэтому так важно отслеживать своё состояние до появления первых тревожных сигналов».

Исследование также показало, что около половины иркутян (47%) участвуют в программах диспансеризации, проводимых работодателями, или самостоятельно проходят обследования. Тем не менее, значительная доля населения продолжает игнорировать возможности бесплатной диспансеризации, доступной каждому взрослому по программе ОМС.

Кроме того, исследование выявило проблему самолечения среди жителей Иркутска: 25% респондентов предпочитают лечить себя самостоятельно, обращаясь к врачам только в критической ситуации. Самолечение, особенно неконтролируемый приём сильнодействующих лекарств, может усугубить течение болезни и вызвать нежелательные побочные эффекты.

Светлана Базаренко добавила: «Регулярный медицинский осмотр позволяет выявить скрытые угрозы и принять меры до того, как заболевание станет необратимым. К сожалению, большинство иркутян приходят к врачам уже на этапе проявления симптомов, когда лечение требует значительных усилий и финансовых вложений. Именно поэтому важно формировать привычку заботы о здоровье заранее, с помощью профилактических мер и качественного медицинского обслуживания».

Среди ключевых рекомендаций от СберСтрахования — включение в распорядок дня здоровых привычек: полноценный сон, правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Эти шаги способны существенно повысить качество жизни и сократить вероятность возникновения серьезных заболеваний.

Компания также предлагает программы добровольного медицинского страхования (ДМС), включающие консультации специалистов, телемедицину и компенсации расходов на лекарства. Такие решения помогают жителям Иркутска поддерживать своё здоровье на высоком уровне и экономить на лечении в долгосрочной перспективе.