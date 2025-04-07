Мировые финансовые рынки захлестнула волна распродаж, и Индекс МосБиржи не остался в стороне — рост акций 2025 года полностью обнулен, и так долго рынок не падал никогда.

Индекс МосБиржи падает уже 13 дней подряд — это рекордная по продолжительности серия с 1998 года. Бенчмарк откатил на уровни начала января, рост 2025 года смыт, и на пятничной вечерке он был около 2750 пунктов. В выходные акции переписали квартальные минимумы, и если бы индекс рассчитывался, он бы достиг 2700 пунктов. В воскресенье удалось отскочить со дна, но это не вызывает энтузиазма — рынок технически сильно перепродан, а акции оказались фундаментально дешевы. Однако в понедельник утром на мировых рынках продолжается обвал, и российские акции могут снова упасть ниже. В индексе еще есть поддержка в районе 2660 пунктов, но отскок на перепроданном рынке может наступить в любой момент.

Факторы тотальных распродаж:

1. Завышенные ожидания быстрого геополитического послабления — «сделки» пока нет.

2. Нереализованные надежды на монетарное смягчение — ЦБ держит высокие ставки на фоне все еще повышенной инфляции.

3. Усиление глобальных тарифных барьеров приводит к сокращению мирового спроса на сырьевые активы и росту издержек.

4. Расширение добычи ОПЕК+ усилило панические настроения на товарных площадках.

5. Недостаток ликвидности от покупателей, а закредитованные участники вынуждены выходить из длинных позиций по маржин-коллам. Это временно, но болезненно.

«Для долгосрочных инвесторов, готовых переждать скачок волатильности, столь масштабная коррекция может быть заманчивой для формирования портфелей на перспективу. Главное — соблюдать риск-менеджмент, а активным трейдерам не стоит пренебрегать защитными стоп-заявками», – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.