«Мы превзошли себя». Главное о ЖК «Новые горизонты» в Иркутске

В Иркутске становится всё больше современных жилых комплексов – с оригинальной архитектурой, красивыми и безопасными дворами, дизайнерскими парадными и продуманной квартирографией. Яркие примеры таких ЖК – «Новые горизонты на Пушкина» в Свердловском районе и «Новые горизонты на Советской» в Октябрьском. В чем привлекательность этих новостроек? Как застройщик заботится о комфорте жильцов? И какие особые условия готов предложить покупателям недвижимости? Руководитель отделов продаж ЖК «Новые горизонты» Светлана Толкачёва рассказала об этом нашему изданию.

«Мы превзошли самих себя»

ЖК «Новые горизонты на Пушкина», состоящий из пяти блок-секций, уже получил высокие оценки специалистов и потребителей. Несколько лет назад жилой комплекс занял первое место в рейтинге Единого ресурса застройщиков среди новостроек Иркутской области, а также вошел в ТОП-15 ЖК по России*. О его популярности у иркутян говорит тот факт, что квартиры здесь всегда продавались полностью ещё до момента ввода строящихся блок-секций в эксплуатацию.

– Сейчас мы реализуем последнюю, пятую блок-секцию, строительство которой завершается в сентябре 2025 года, и из двухсот квартир свободными остались примерно 55, – прокомментировала Светлана Толкачёва.

По её информации, пятая блок-секция относится к категории «комфорт» с элементами бизнес-класса: закрытым двором, подземным паркингом, коммерческими помещениями на первом этаже. Кроме этого, во дворе будут установлены лавочки с подогревом, сделана подсветка мощения и разноуровневое освещение, которое даёт больше света в тёмное время суток.

До мелочей продумана и входная зона в блок-секцию. В частности, для удобства жителей предусмотрен её подогрев с улицы, чтобы в осенне-весенний период не было наледи, слякоти, и люди заходили в красивые парадные в чистой обуви.

– Дизайнерская отделка парадных – тоже наша гордость, но в пятой блок-секции мы превзошли самих себя. Здесь будет просторная зона отдыха с высоким потолком – 3,7 метра, оформленная спокойными деревянными текстурами и украшенная арт-объектами. Конечно, предусмотрены и такие неотъемлемые атрибуты комфорт- и бизнес-класса, как санузел, лапомоечная, колясочная, велосипедная. Из интересных деталей – так называемые «парящие» зеркала большого формата, чтобы прекрасные дамы перед тем, как выйти на улицу, могли поправить причёску, макияж, сделать фото, – рассказала Светлана.

ЖК "Новые горизонты на Пушкина". Из архива компании

«Жители сами формируют свою среду обитания»

Красивая и функциональная парадная – лишь одно из многочисленных достоинств новой блок-секции. Основные преимущества – это продуманные планировки квартир и другие современные архитектурные решения. Например, высота потолка – 2,9 метра, причём от сухой стяжки, в которой предусмотрена дополнительная шумоизоляция. Кроме того, на верхних этажах дома есть хайфлэты с высотой потолка 3,3 метра.

Во все квартиры обязательно будут заведены интернет, телевидение и телеметрия. Также будут установлены качественные входные двери индивидуального дизайна с деревянной текстурой, которым не требуется замена.

– Ещё одна наша фишка – штульповые конструкции балконных дверей – с двумя открывающимися створками – это расширяет пространство квартиры. Людям нравится такое решение, оно вызывает позитивные эмоции, так как ничто не мешает свету и воздуху проникать в помещение, – пояснила Светлана.

Несмотря на то, что в пятой блок-секции всего один подъезд, здесь предусмотрены два бесшумных скоростных лифта, на которых можно спуститься в подземный паркинг. Как рассказала наша собеседница, для комфорта жителей здесь спроектированы семейные машиноместа на два автомобиля, оснащённые парковочными сейфами, где при необходимости можно оставить ключи. Запланированы в доме и пользующиеся популярностью кладовые помещения, и пункт раздельного сбора мусора.

Все блок-секции ЖК «Новые горизонты на Пушкина» оснащены системой «Умный дом», к которой подключены приборы учёта, видеодомофония, наружные камеры видеонаблюдения. Ещё одна гордость застройщика – специальное приложение, где зарегистрированы все жильцы, управляющая компания, «Служба заботы о жителях», которая отвечает за добрососедские отношения, устраивает праздники, разбирает конфликтные ситуации с УК. Служба заботы впервые появилась в ЖК ещё в 2020 году, и, как отметила Светлана, благодаря ей, удовлетворённость жильцов комплекса стала выше 90%.

– У нас хороший продукт, мы предоставляем классный сервис, как результат – практически каждая третья новая сделка в ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в последнее время заключается по рекомендации: жители сами формируют свою среду обитания.

«Новинка для иркутского рынка»

Ещё более продвинутым, по словам Светланы, будет новый проект – жилой комплекс «Новые горизонты на Советской». Его реализация уже стартовала в Октябрьском районе, а ввод в эксплуатацию запланирован в первом квартале 2027 года. Причём шесть блок-секций переменной этажностью (от 12 до 16 этажей), объединённых в два дома по три блок-секции, застройщик будет возводить и вводить в эксплуатацию одновременно.

– Это небольшой – кулуарный – жилой комплекс на 550 квартир, архитектура которого основана на стиле «минимализм»: чистота линий, лаконичность, формообразующие элементы и силуэтность. Квартирография продумана с учётом современных трендов и разнообразных потребительских запросов: здесь можно найти абсолютно любую планировку на любой вкус и кошелёк – от небольших студий до шикарных больших квартир семейного формата с видовыми террасами. Есть интересные планировки, которые пока нечасто встречаются в иркутских новостройках: например, квартиры с двумя большими санузлами, просторными ванными и гардеробными, – рассказала Светлана.

Конечно, в «Новых горизонтах на Советской» запланированы и другие решения, обязательные для жилого комплекса категории «комфорт плюс». Это закрытый двор-парк с концепцией Family Space, разделённый на спортивную и тихую зоны, коммерческие помещения на первых этажах, подземный паркинг и кладовые, центральный вход и парадная с большим холлом, где можно встретиться с друзьями, мини-кофейня, колясочная, санузел, охрана, видеонаблюдение, система «Умный дом».

– Помимо квартир и коммерческих помещений, застройщик планирует сделать в ЖК смарт-офисы с полностью готовым экологичным интерьером. Их можно будет арендовать для работы или образовательных проектов.

По словам Светланы, такое решение – пока ещё новинка для иркутского рынка недвижимости.

ЖК "Новые горизонты на Советской". Из архива компании

«Семейная ипотека вернулась!»

Светлана Толкачёва рассказала и о том, какие инструменты есть сегодня у покупателей, чтобы купить квартиру в жилых комплексах «Новые горизонты на Пушкина» и «Новые горизонты на Советской».

– Первое – это семейная ипотека, которую мы субсидируем банку. Мы берём эти расходы на себя, и при этом не завышаем стоимость квартиры. В наших жилых комплексах клиенты с детьми до 7 лет или с ребёнком с ограниченными возможностями до 18 лет, могут приобрести квартиру по ставке 6% годовых на весь срок кредитования со стандартным первоначальным взносом 20% и максимальным лимитом 6 млн рублей.

При этом Светлана подчеркнула, что лимиты по этой программе ограничены и могут закончиться. Не исключено, что в будущем взять семейную ипотеку будет сложно. К тому же, какие бы события ни происходили на рынке недвижимости и льготного ипотечного кредитования, цены на квартиры от этого никогда не снижались.

– Во всех пабликах сейчас обсуждается, что семейная ипотечная программа будет действовать до 1 июля этого года, поэтому мы призываем всех, кто соответствует её критериям, не откладывать решение квартирного вопроса. Главный наш посыл, что лучшее время для покупки квартиры – сейчас!

Конечно же, в компании не забывают и о тех клиентах, которые не подходят под семейную ипотеку. Для них предусмотрены гибкие варианты внутренних рассрочек, без какой-либо наценки и процентов. Варианты рассрочки разные: на полтора года или год, в зависимости от первоначального взноса. Чем больше покупатель вносит денег на старте, тем длительнее у него может быть рассрочка.

Есть также траншевая ипотека. Это тоже очень удобный инструмент для тех клиентов, которые реализуют своё жильё сейчас или будут готовы продать его ближе к вводу ЖК в эксплуатацию, и за счёт этих средств загасить часть ипотеки и переехать в новую красивую квартиру.

ЖК "Новые горизонты на Советской". Из архива компании

«Цена, которую вы ждали»

Ещё один шаг навстречу покупателю от застройщика – новая акция, которая получила название «Тендер: цена, которую вы ждали». Она актуальна для покупателей, которые рассматривают приобретение квартиры в ЖК «Новые горизонты на Советской».

– Суть акции заключается в том, что мы выводим на рынок пул квартир по себестоимости. Это хорошие квартиры с прекрасными планировками. К примеру, студия площадью 32 кв. м, цена которой по прайсу – 6 миллионов рублей, будет стоить 5 миллионов. Евродвушку 37 «квадратов» стоимостью 6 500 тысяч рублей мы готовы отдать за 5 650 тысяч рублей. Двухкомнатную квартиру площадью 43 «квадрата» (7 300 тысяч рублей) мы предлагаем за 6 400 тысяч рублей, – рассказала Светлана.

Счастливым владельцем такой квартиры может стать тот, кто предложит застройщику самый выгодный вариант оплаты. Если один покупатель может забрать её за наличный расчёт, но деньги у него будут только на следующий день, а другой покупатель рассчитывается сразу, то преимущество покупки будет у второго.

Каждую неделю информация о лотах, эксклюзивные скидки на которые составят до одного миллиона рублей, будет публиковаться на сайте ЖК «Новые горизонты на Советской», а также в Телеграм-канале.

Акция уже действует и продлится до конца апреля.