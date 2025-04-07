Апрельские прогнозы для рубля остаются пессимистичными

Рубль демонстрирует завидную устойчивость, несмотря на стремительное снижение стоимости нефти и акций.

Такая стабильность национальной валюты объясняется высоким уровнем экспорта, снижением объема импорта, увеличением объемов обязательной продажи валюты согласно бюджетному правилу, отмечают аналитики.

«Основная угроза для рубля исходит от снижения цен на сырье. Хотя влияние последнего падения нефтяных котировок может проявиться лишь спустя месяц или два. Увеличение числа нерезидентов, играющих на рубле, включая спекулянтов, делает национальную валюту более уязвимой перед внешними событиями, особенно геополитическими», — комментируют аналитики БКС Мир инвестиций.

Еще одним фактором давления на рубль становится постепенный рост импорта, хотя этот процесс тормозится высокими ставками в экономике. Параллельно предложение иностранной валюты может сократиться из-за низкой цены на нефть, что также окажет негативное воздействие на экспортную выручку.

Исходя из этого, аналитики БКС предполагают дальнейшее ослабление рубля в апреле.

«По нашему базовому сценарию, официальный курс доллара может вернуться к отметке 88 рублей. С учетом текущего соотношения юань/доллар (около 7,3), пара юань/рубль в рамках нашего прогноза достигнет уровня 12 рублей», — подводят итог эксперты.