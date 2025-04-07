Средняя цена квартиры в России без ипотеки – 5,5 млн рублей

Чаще всего жилье без кредита жилье приобретают в Москве. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Домклик».
Покупка готового жилья без кредита в России в среднем обходится в 5,5 млн рублей.
Самые высокие цены зафиксированы в:
- Москве (13,2 млн руб.),
- Санкт-Петербурге (7,7 млн руб.),
- Московской обл. (6,7 млн руб.).
- Краснодарском крае (6 млн руб.)
- Татарстане (5,6 млн руб.).
Доля неипотечных сделок на вторичном рынке выросла в три раза с 2023 года, превысив 40% к началу 2025-го. Чаще всего жилье без кредита приобретают в Москве (18% сделок), Подмосковье (14,2%) и Петербурге (7,3%).
Самые доступные цены в:
- Республике Коми (2,7 млн руб.),
- Смоленской обл. (3,1 млн руб.),
- Орловской обл. (3,1 млн руб.).