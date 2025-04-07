Средняя цена квартиры в России без ипотеки – 5,5 млн рублей

Чаще всего жилье без кредита жилье приобретают в Москве. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Домклик».

Покупка готового жилья без кредита в России в среднем обходится в 5,5 млн рублей.

Самые высокие цены зафиксированы в:

Москве (13,2 млн руб.),

Санкт-Петербурге (7,7 млн руб.),

Московской обл. (6,7 млн руб.).

Краснодарском крае (6 млн руб.)

Татарстане (5,6 млн руб.).

Доля неипотечных сделок на вторичном рынке выросла в три раза с 2023 года, превысив 40% к началу 2025-го. Чаще всего жилье без кредита приобретают в Москве (18% сделок), Подмосковье (14,2%) и Петербурге (7,3%).

Самые доступные цены в: