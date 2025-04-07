Полная стоимость потребкредита впервые за полгода немного снизился и составил 36%

Это первое снижение за последние шесть месяцев. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Полная стоимость кредита (ПСК) по потребительским продуктам в феврале 2025 года составила 36%, что стало первым снижением за последние шесть месяцев. По сравнению с январем 2025 года этот показатель уменьшился на 0,5 процентных пункта.

Несмотря на текущее снижение, ПСК по сравнению с февралем 2024 года значительно вырос – на 8,7 п.п.

Наиболее высокие значения ПСК отмечены в:

Республике Башкортостан (37,6%),

Челябинской обл. (37,3%),

Тюменской обл. (с ХМАО и ЯНАО) (36,5%),

Республике Татарстан (36,1%),

Ростовской обл. (35,9%).

Снижение ПСК оказалось наибольшим в

Краснодарском крае (-2,2 п.п.),

Ростовской обл. (-1,7 п.п.),

Санкт-Петербурге (-1,2 п.п.),

Республике Татарстан (-0,9 п.п.),

Свердловской обл. (-0,9 п.п.).

Тем временем, в некоторых регионах, включая Челябинскую область (+1,1 п.п.) и Тюменскую область (с ХМАО и ЯНАО) (+0,2 п.п.), ПСК даже увеличился. В Москве показатель сократился на 0,8%.

«ПСК по потребительским кредитам в феврале немного сократилась после 6 месяцев непрерывного роста, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это стало следствием мер Банка России для приведения полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Так, регулятор разрешил кредиторам временно не ограничивать ПСК в 1 квартале 2025 года. Очевидно, что банки воспользовались этим и скорректировали данный показатель, подтверждением чего и стало небольшое снижение ПСК по потребкредитам в феврале 2025 года после периода долгого роста. Поскольку рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, регулятор принял решение, что с 1 апреля текущего года банки могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме».