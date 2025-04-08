«Цена, которую вы ждали». Иркутский девелопер запустил акцию для покупателей

Девелоперы сейчас активно разрабатывают и предлагают потребителям различные программы, которые помогают в приобретении квартир в новостройках. Так, иркутская компания «Атлант» запустила акцию «Тендер: цена, которую вы ждали». Воспользоваться ей смогут покупатели квартир в ЖК «Новые горизонты на Советской». Портал SIA.RU узнал подробности.

– Суть акции заключается в том, что мы выводим на рынок пул квартир по себестоимости. Это хорошие квартиры с прекрасными планировками. К примеру, студия площадью 32 кв. м, цена которой по прайсу – 6 миллионов рублей, будет стоить 5 миллионов. Евродвушку 37 «квадратов» стоимостью 6 500 тысяч рублей мы готовы отдать за 5 650 тысяч рублей. Двухкомнатную квартиру площадью 43 «квадрата» (7 300 тысяч рублей) мы предлагаем за 6 400 тысяч рублей, – рассказала руководитель отдела продаж ЖК «Новые Горизонты на Советской» Светлана Толкачёва.

Счастливым владельцем такой квартиры может стать тот, кто предложит застройщику самый выгодный вариант оплаты. Если один покупатель готов забрать квартиру за наличный расчёт, но деньги у него будут только на следующий день, а другой покупатель рассчитывается сразу, то преимущество покупки будет у второго.

Каждую неделю информация о лотах, эксклюзивные скидки на которые составят до одного миллиона рублей, будет публиковаться на сайте ЖК «Новые горизонты на Советской», а также в Телеграм-канале.

ЖК "Новые горизонты на Советской". Из архива компании

Кроме этого, по информации Светланы Толкачёвой, у клиентов есть возможность приобрести жильё в проектах компании «Атлант» по программе семейной ипотеки: ставка 6% годовых на весь срок кредитования, стандартный первоначальный взнос в размере 20% и максимальный лимит 6 млн рублей. Программа доступна для семей с детьми до 7 лет или с ребёнком с ограниченными возможностями до 18 лет.

Не забывают в компании и о тех клиентах, которые не подходят под семейную ипотеку. Для них предусмотрены гибкие варианты внутренних рассрочек – без наценки и процентов, а также траншевая ипотека.

ЖК "Новые горизонты на Советской". Из архива компании

ЖК «Новые горизонты на Советской» возводится в Октябрьском районе. Ввод в эксплуатацию запланирован в первом квартале 2027 года. Это жилой комплекс категории «комфорт+» на 550 квартир, состоящий из шести блок-секций переменной этажности (от 12 до 16 этажей), которые объединены в два дома по три блок-секции.

В ЖК предусмотрены закрытый двор-парк с концепцией Family Space, разделённый на спортивную и тихую зоны, коммерческие помещения на первых этажах, подземный паркинг и кладовые, центральный вход и парадная с большим холлом, мини-кофейня, колясочная, санузел, охрана, видеонаблюдение, система «Умный дом».

Застройщики АО СЗ Атлант-4 и АО СЗ Атлант-5. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф