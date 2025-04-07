Российский домен .RU: как мы стали мировыми лидерами?

7 апреля 2025 года российский домен .RU празднует 31-летие. Вот 10 ключевые цифр:
- 31 — возраст домена .RU (с 1994 года).
- 5 870 062 — общее количество доменных имен в зоне .RU.
- 96,8% — процент активных доменов.
- 84,7% — доля доменов, зарегистрированных в России.
- 281 811 — прирост доменов за последний год.
- 1 727 872 — новые регистрации за год.
- 2 023 603 — количество администраторов доменов.
- 49,1% — доля доменов для сайтов и веб-приложений.
- 16,8% — доля доменов для почты и редиректов.
- 5 — позиция .RU среди крупнейших национальных доменов мира.
«Доменная зона .RU остается одним из важнейших инструментов современного цифрового рынка России. Устойчивый рост регистраций и активное использование доменов подтверждают её значимость для всех участников экосистемы», — подчеркнул директор Координационного центра Андрей Воробьев.