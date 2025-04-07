Новости Российский домен .RU: как мы стали мировыми лидерами? 7 апреля 2025 года российский домен .RU празднует 31-летие. Вот 10 ключевые цифр: 31 — возраст домена .RU (с 1994 года).

5 870 062 — общее количество доменных имен в зоне .RU.

96,8% — процент активных доменов.

84,7% — доля доменов, зарегистрированных в России.

281 811 — прирост доменов за последний год.

1 727 872 — новые регистрации за год.

2 023 603 — количество администраторов доменов.

49,1% — доля доменов для сайтов и веб-приложений.

16,8% — доля доменов для почты и редиректов.

5 — позиция .RU среди крупнейших национальных доменов мира. «Доменная зона .RU остается одним из важнейших инструментов современного цифрового рынка России. Устойчивый рост регистраций и активное использование доменов подтверждают её значимость для всех участников экосистемы», — подчеркнул директор Координационного центра Андрей Воробьев. eg

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