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Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности

Банк Уралсиб делится своей профессиональной экспертизой с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также предлагает им эффективные решения и альтернативные возможности решения актуальных вопросов в части ВЭД.

Банк запустил быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД для бизнес-клиентов банка:

  • расскажем просто об особенностях валютного регулирования и валютного контроля;
  • проконсультируем по продуктам и сервисам внешнеэкономической деятельности;
  • проведем экспертизу контрактов по ВЭД;
  • поможем в оформлении документов валютного контроля;
  • подберем оптимальные варианты расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства.

Также для эффективного и комфортного ведения ВЭД Банк Уралсиб предоставляет своим бизнес-клиентам персонального валютного контролера с многолетним опытом работы в области ВЭД. Валютный контролер сопровождает сделки клиента от заключения до исполнения. Телефон персонального валютного контролера можно найти в личном кабинете интернет-банка и обратиться к нему за консультацией в рабочее время.

По всем вопросам ВЭД можно обращаться: по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru, либо через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwEptp8

/ Сибирское Информационное Агентство /


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