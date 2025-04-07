Иркутская область заняла 60 место в России по доле просроченной задолженности населения

Проблемными в регионе считаются 4,58% кредитов. Данные приводит РИА Новости.

Иркутская область заняла 60 место в России по показателю доли просроченной задолженности населения. Объем проблемных займов в регионе оценивается в 4,58%.

Соседние субъекты – Республика Бурятия (3,63% проблемных займов), Новосибирская область (3,75%) и Красноярский край (4,35%) заняли 19, 23 и 50 места.

Севастополь и Крым лидируют по низкой доле просроченной задолженности среди регионов России. В Севастополе лишь 1,75% кредитов имеют просрочку, что связано с небольшим объемом кредитов и высокими зарплатами. Среди лидеров также Санкт-Петербург, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается на Северном Кавказе и в Ингушетии.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рост просрочек продолжится из-за высоких процентных ставок, хотя в среднем по стране он будет незначительным.