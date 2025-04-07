Ликвидация последствий сильного ветра продолжается в Иркутской области

Пострадавшим выплатят от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание комиссии по ЧС, где обсудили ликвидацию последствий сильного ветра 5 апреля.

На нем принято решение выплатить компенсации: 100 тыс. руб. на семью при полной утрате имущества, 50 тыс. руб. при частичной утрате и 10 тыс. руб. каждому человеку пострадавшему от стихии. Предварительно, выплаты положены 14 семьям.

– Сейчас в каждом муниципалитете работают комиссии, чтобы установить причины возгораний и степень повреждений жилья. Обязательно отработаем с каждым пострадавшим и предоставим необходимую помощь, никто в этой сложной ситуации не будет забыт, – сказал Игорь Кобзев.

Ведутся работы по восстановлению электросети в 10 населенных пунктах Тайшетского района, планируется закончить сегодня. В одном пункте Жигаловского района электричество временно подключили через автономный источник.

Глава региона поручил разработать порядок отключения электросетей при штормовом ветре свыше 15 м/с. Необходимо определить список объектов для отключения и подготовить документ до 15 апреля.