Губернатор Игорь Кобзев встретился с представителями партий «Справедливая Россия» и КПРФ

Подробные встречи теперь будут проходить раз в квартал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев сегодня встретился с представителями двух политических партий «Справедливая Россия – за правду» и «Коммунистическая партия Российской Федерации» Ларисой Егоровой и Евгением Сарсенбаевым. Во встречах также принял участие спикер Законодательного собрания региона Александр Ведерников.

Депутаты высказались о необходимости консолидации всех политических сил ради развития Иркутской области.

– Я предлагаю приглашать на эти встречи руководителей всех фракций Законодательного собрания, в том числе и малочисленных. Это позволит нам выработать совместные действия, сделать гораздо больше, чем мы делаем сейчас, – отметила Лариса Егорова.

– Совместная работа позволит нам строить диалог, обсуждать актуальные проблемы и в кратчайшие сроки вырабатывать пути решения, если нужно – создавать нормативно-правовые акты. Если необходимо, будем приглашать специалистов Правительства Иркутской области, особенно из финансового блока. Давайте установим периодичность таких встреч раз в квартал. Думаю, после майских праздников можно первую встречу провести, – сказал Игорь Кобзев.

– Я хочу выстроить наши взаимоотношения не на оппозиционной борьбе, а на конструктивном диалоге. Важно быть в контакте при обсуждении таких вопросов и учитывать точку зрения всех заинтересованных сторон, – подчеркнул Евгений Сарсенбаев.

В ближайшее время глава региона запланировал встретиться с остальными политическими партиями, представленными в региональном парламенте.