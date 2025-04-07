Новые правила: работа для детей с 14 лет на летних каникулах

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, позволяющие работодателям привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября.

Ранее работа в выходные была разрешена только для несовершеннолетних, занятых в творческих профессиях, таких как СМИ, театр, кино и цирк. Новый закон позволяет привлекать подростков к работе в выходные и праздничные дни, если она осуществляется через службу занятости или в составе студенческих отрядов, поддерживаемых государством.

Первый трудовой опыт подростков часто бывает неофициальным, хотя Трудовой кодекс РФ разрешает работать с 14 лет. Для детей младше 14 лет также есть возможности официального трудоустройства в сфере кино, театра и цирка, если работа не вредит их здоровью и развитию.

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, что более 40% родителей считают, что подработка в летние каникулы помогает формировать правильные финансовые привычки. Опрос показал, что 43% родителей поддерживают подработку детей, считая это способом научить их управлять деньгами. 34% уверены, что это поможет сформировать успешную карьеру, а 14% считают, что работа развивает социальные навыки. Только 23% родителей не поддерживают подработку, считая, что она может негативно повлиять на успеваемость.