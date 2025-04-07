Сбербанк снижает ставки по вкладам до 20% годовых  

С 11 апреля Сбербанк уменьшает ставки по популярным вкладам на 1 процентный пункт, установив максимальную ставку на уровне 20% годовых, сообщает Интерфакс.

Это касается вкладов линейки "Лучший %" и "Сбер вклад". Для владельцев пакета услуг "Сбер премьер" ставка на срок от 4 до 5 месяцев составит 20,25%. Действующие условия останутся прежними для тех, кто оформит вклад до указанной даты. Условия по накопительным счетам пока остаются неизменными, где максимальная ставка сохраняется на уровне 22%.

Многие банки снижают ставки по вкладам, что ведет к общему снижению средних показателей. По состоянию на 2 апреля 2025 года, процентная ставка по полугодовым вкладам в крупнейших российских банках упала ниже 20%. В частности, средняя ставка по трехмесячным депозитам составила 20,17%, по полугодичным — 19,99%, а по годовым — 19,02%, сообщает маркетплейс Финуслуги. До этого момента ставка по полугодовым вкладам стабильно держалась выше отметки в 20%, но сейчас этот порог был преодолен. Последний раз такие низкие показатели наблюдались 28 октября 2024 года.