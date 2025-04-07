Отмена пошлин? Белый дом опровергает слухи о 90-дневной паузе

Белый дом опроверг слухи о возможной 90-дневной отсрочке введения пошлин, которые якобы предложил президент США Дональд Трамп. После утреннего падения биржевые индексы начали восстанавливаться на фоне сообщений о возможной паузе, однако пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт назвала эти слухи фейком, передаёт РБК со ссылкой на CNBC.

Ранее на торговых площадках и в социальных сетях распространялись слухи о возможной паузе в пошлинах, что вызвало рост котировок. Индекс Dow Jones Industrial Average сначала упал на 4,44%, затем достиг пика и снова снизился.

Слухи о 90-дневной паузе распространялись в X со ссылкой на экономического советника Белого дома Кевина Хассета, который ранее упоминал, что Трамп может пересмотреть решение по пошлинам при условии выгодной сделки. Однако о паузе речи не было.

Хассет отметил, что Трамп готов выслушать торговых партнеров, если они предложат выгодные сделки. Руководство Тайваня и Израиля уже связывалось с Трампом, и страны выстраиваются в очередь для заключения сделок.



2 апреля президент Трамп ввел пошлины до 50% для различных стран, стремясь восстановить экономику США, заявив, что Америка была "ограблена другими странами". Согласно представленным данным, пошлины коснутся Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и Тайваня (32%). Максимальные пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и Сен-Пьер и Микелон. Также пошлины затронут Казахстан (27%), Молдавию (31%) и Украину (10%), но Россия в список не включена. Всем странам будет применен минимальный базовый тариф в 10%. России в списке нет.

С 3 апреля вступят в силу 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а с 3 мая — на автозапчасти, произведенные за пределами США. Американский тариф будет вдвое меньше, чем пошлина, установленная другой страной на товары из США. С 5 апреля начнет действовать минимальная базовая таможенная пошлина в 10%, а с 9 апреля вступят в силу остальные тарифы. Для Китая тариф увеличится до 54% после удвоения 10-процентной пошлины.



Трамп подчеркнул, что США "подвергались разграблению и насилию" со стороны наций, как близких, так и далеких, и теперь пришло время Америке процветать, снижая налоги и погашая государственный долг.