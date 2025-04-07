Не поддавайтесь панике: Трамп о кризисе на рынке

Президент США Дональд Трамп призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка. Незадолго до открытия торгов, где наблюдается негативная динамика после введения торговых пошлин, он обратился к гражданам с просьбой не поддаваться панике, передают "Ведомости".

Трамп заявил: «Соединенные Штаты имеют шанс сделать то, что должно было быть сделано десятилетия назад. Не будьте слабыми! Не будьте глупыми! Не становитесь паниканами. Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – в результате мы станем великими», – написал он в своей сети Truth Social.

Это заявление прозвучало на фоне обвального падения рынков в Азии и Европе, а также снижения индексов американского фондового рынка. Трамп отметил, что страны мира ведут переговоры с Вашингтоном, чтобы избавиться от торговых пошлин. Он сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Японии, который направляет в США делегацию для переговоров.

В понедельник Трамп написал еще один пост в защиту своей торговой политики.

«Цены на нефть снижаются, процентные ставки падают, цены на продукты питания тоже снижаются, инфляции нет, а США теперь получают миллиарды долларов в неделю от стран, которые нас раньше использовали, благодаря уже введенным тарифам», – отметил он.