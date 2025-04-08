Индекс МосБиржи: четырнадцатая сессия с потерями, но отскок обнадеживает

Российский рынок акций в понедельник с открытия устремился вниз, и индекс МосБиржи достиг четырехмесячного минимума около уровня 2600 пунктов, потеряв почти 6%. Однако впоследствии фондовый индикатор начал восстанавливать утраченные позиции.

Коррекционный отскок был неустойчивым, с несколькими волнами распродаж, которые быстро сменялись продолжением восходящей коррекции. В итоге удалось отыграть более половины дневных потерь.

Индекс МосБиржи завершил четырнадцатую сессию подряд с потерями, установив рекорд по продолжительности такой серии. Давление на акции и ОФЗ некоторое время продолжало оказывать стремительное снижение нефтяных цен, которые обновляли четырехлетние минимумы.

Ситуация усугублялась глобальным обвалом на мировых рынках акций. Тем не менее, затем глобальные индексы и котировки нефти начали активно восстанавливаться, что способствовало отскоку российских фондовых индикаторов.

Фактор геополитики по-прежнему не дает поводов для оптимизма, а новости, касающиеся переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, не уменьшают геополитическую неопределенность и санкционные риски.

Объем торгов основной сессии (189,3 млрд руб.) значительно увеличился после всплеска активности участников. Это может быть обнадеживающим признаком, так как внутридневной разворот рынка вверх сопровождался ростом торговых оборотов. В выкуп просадки вовлечено много трейдеров, что повышает вероятность более сильного коррекционного отскока, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.