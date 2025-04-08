Трамп анонсирует прямые переговоры с Ираном: новая ядерная сделка на горизонте?

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих прямых переговорах между США и Ираном, которые запланированы на субботу, сообщает РБК. Ранее Трамп угрожал Тегерану бомбардировками и требовал заключения новой ядерной сделки после выхода США из предыдущего соглашения в первый срок его президентства.

На встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме Трамп подтвердил начало прямых переговоров о ядерной программе Ирана. «Мы ведем прямые переговоры с Ираном, они уже начались. В субботу пройдет большая встреча, посмотрим, как все будет», — заявил Трамп журналистам.

Нетаньяху подчеркнул, что они с Трампом едины в стремлении предотвратить получение Ираном ядерного оружия. «Если этого можно будет добиться дипломатическим путем, как это было сделано в Ливии, это было бы хорошо», — отметил он.

Иранская ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была подписана в 2015 году между Ираном и рядом стран, включая США. Согласно соглашению, Иран ограничивает свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году США вышли из СВПД под руководством Трампа и ввели новые санкции против Ирана, что привело к приостановке обязательств Тегерана по сделке через год.