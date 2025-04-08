Европа готовится ввести ответные санкции против США: кто выиграет в этой битве?

Еврокомиссия разрабатывает план ответных мер против пошлин Трампа.

Европа планирует ответить на введение высоких тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, предлагая постепенное введение собственных пошлин на американские товарыпередает Reuters со ссылкой на документ, попавший в распоряжение агентства.

Этот шаг является реакцией на повышение ставок на европейские продукты, которое было объявлено 2 апреля и вызвало резкий спад на мировых рынках. Согласно плану Еврокомиссии, некоторые категории товаров попадут под новые тарифы уже с 16 мая, тогда как другие — с начала декабря. Среди продуктов, затронутых этими мерами, оказались бриллианты, зубная нить, колбасные изделия, орехи и соевые бобы.

Напомним, 2 апреля президент Трамп ввел пошлины до 50% для различных стран, стремясь восстановить экономику США, заявив, что Америка была "ограблена другими странами". Согласно представленным данным, пошлины коснутся Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и Тайваня (32%). Максимальные пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и Сен-Пьер и Микелон. Также пошлины затронут Казахстан (27%), Молдавию (31%) и Украину (10%), но Россия в список не включена. Всем странам будет применен минимальный базовый тариф в 10%. России в списке нет. С 3 апреля вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а с 3 мая — на автозапчасти, произведенные за пределами США. Американский тариф будет вдвое меньше, чем пошлина, установленная другой страной на товары из США. С 5 апреля начнет действовать минимальная базовая таможенная пошлина в 10%, а с 9 апреля вступят в силу остальные тарифы.