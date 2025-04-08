Последствия торговых войн: фондовые рынки в кризисе, считаем убытки

Начатые президентом США Дональдом Трампом торговые войны привели к обвалу фондовых индексов по всему миру, вызвав опасения глобальной рецессии, передаёт РБК. На прошлой неделе Трамп анонсировал введение пошлин на импорт, варьирующихся от 10% до 50% в зависимости от страны. С 5 апреля вступила в силу минимальная базовая ставка в 10%, а более высокие пошлины начнут действовать с 9 апреля.

Инвестор-миллиардер Билл Акман выразил опасения, что торговая политика Трампа может привести США к «экономической ядерной зиме». Говард Маркс из Oaktree Capital Management предположил, что пошлины могут запустить каскад непредсказуемых факторов. Джейми Даймон, глава JPMorgan, считает, что новые пошлины вызовут инфляцию и замедлят экономику США.

7 апреля, в понедельник, рынки продолжили падение. Азиатские фондовые рынки потеряли 7–13%, европейские — 3–4%. Американские индексы S&P 500, NASDAQ Composite и Dow Jones упали на 4-5%, что стало худшим трехдневным результатом с марта 2020 года.

Попытка разворота рынка в США не увенчалась успехом после того, как Белый дом опроверг слухи о возможной отсрочке тарифов. Трамп также пригрозил увеличением пошлин для Китая на дополнительные 50%.

Российский фондовый рынок также пострадал, хотя на нем нет нерезидентов из недружественных стран. С прошлого четверга по понедельник индекс Московской биржи упал более чем на 8%, пробив уровни 2900, 2800 и 2700 пунктов. Основной причиной падения стали не только пошлины Трампа, но и нереализованные ожидания об урегулировании ситуации на Украине. По итогам основной торговой сессии понедельника индекс Мосбиржи снизился на 1,87%, до 2729,89 пункта, что стало 14-й подряд сессией снижения, установив рекорд по продолжительности падения без отскоков на российском рынке.