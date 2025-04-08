Монетная неделя: обменяйте мелочь на купюры без комиссии

В России началась "Монетная неделя", которая продлится до 19 апреля. В этот период можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах, а также зачислить сумму на свой счет. Адреса банков-участников доступны на сайте.

Акция проходит с 7 по 19 апреля по всей стране. В этом году число участников увеличилось в пять раз: более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять мелочь без комиссии. Подробные условия и адреса участников можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

В 2024 году акция проводилась дважды, и в результате было возвращено в оборот 75 млн монет на сумму 320 млн рублей. Общий вес собранной мелочи составил 336 тонн, что эквивалентно более чем пяти железнодорожным вагонам.