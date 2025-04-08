США пригрозили Китаю дополнительными 50-процентными пошлинами: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США пригрозили Китаю новыми пошлинами, Европа готовит пошлины для США, в России рассказали о размере пенсий в 2026 году, а в Иркутской области заплатят компенсации после урагана. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Новые пошлины от США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным. Ранее Китай заявил, что намерен с 10 апреля ввести дополнительные тарифы в размере 34% на все товары из США. Америка введет новые пошлины, если КНР не откажется от своего решения.

Ответ Америке от Европы

ЕС готовит ответные меры после пошлин Трампа. Еврокомиссия предлагает вводить их поэтапно. Для начала предлагаются 25-процентные пошлины на ряд американских товаров: часть может попасть под них с 16 мая. Окончательное решение по вопросу планируется принять к середине этого месяца.

Пенсии-2026

В Госдуме РФ рассказали, какими будут пенсии в 2026 году и какие меры возможны по увеличению. Предполагается, что будет применена следующая схема: в феврале выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде России. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка.

Компенсации за ураган

В Иркутской области разрушительный ураган налетел на ряд территорий, в результате чего было уничтожено и повреждено имущество некоторых жителей. Принято решение выплатить людям компенсации: 100 тыс. руб. на семью при полной утрате имущества, 50 тыс. руб. при частичной утрате и 10 тыс. руб. каждому человеку, пострадавшему от стихии. Предварительно, выплаты положены 14 семьям.

Пожароопасный сезон

В Иркутской области стартовал пожароопасный сезон. Подготовлены силы и средства для ликвидации огня, началось патрулирование территорий в Тулунском, Ангарском, Усть-Ордынском, Баяндаевском, Тайшетском, Усольском, Братском, Заларинском, Иркутском и других районах. Сезон начался на фоне установления теплой погоды и схода снега в Приангарье.