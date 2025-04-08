Письма жителей Приангарья времен Великой Отечественной войны могут стать основой видеопроекта со знаменитыми актерами

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС совместно с Музеем Победы запускает всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны. Исторические послания, написанные в 1941-1945 годы, станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала KION «Солдатская мать» ролях – истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде.

В рамках инициативы будет сформирована экспертная комиссия музея, которая отберет письма. Эти тексты прозвучат в исполнении известных российских актеров и актрис, оживляя историю голосами.

Принять участие в проекте может любой желающий, для этого необходимо отправить письмо и его краткое описание по ссылке проекта «Голоса Победы».

Письма для видеопроекта принимаются до 18.04.2025. Ролик в исполнении актеров станет частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».

Сериал «Солдатская мать» посвящается всем матерям, кто ждал своих детей с фронта и тем, кто потерял их. В кино и литературе отражены многие фронтовые подвиги бойцов и тыловые истории, когда люди, не имея боевого опыта, защищали свою Родину в тылу, но их истории нередко остаются «за кадром». Премьера скоро состоится в онлайн-кинотеатре KION.

«Несмотря на то, что Иркутск во время Великой Отечественной войны был удалён от линии фронта, его жители самоотверженно вносили свой вклад в Победу. Уверен, многие жители региона хранят память о подвигах своих родственников в виде фото, знаков отличиях, писем с фронта или на фронт и захотят поделиться своей историей и гордостью с миллионами россиян в нашем видеопроекте», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Режиссер проекта - Давид Дадунашвили, автор сценария – Алексей Гравицкий. В сериале снимаются Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин и другие. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян.