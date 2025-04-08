Количество ИП выросло в Иркутской области на 5,7%

В Приангарье подсчитали, как изменилось количество индивидуальных предпринимателей и организаций по итогам 2024 года. Данные публикует Иркутскстат.

«На 1 января 2025 года в Статистическом регистре Росстата на территории Иркутской области учтены 64,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 48,8 тыс. организаций. Число ИП увеличилось за год на 5,7%, количество организаций, напротив, снизилось на 0,9%», – говорится в сообщении.

В основном сократилось число унитарных предприятий – на 32%, других – выросло: представительств юридических лиц – на 15%, автономных некоммерческих организаций – на 10%, производственных кооперативов – на 4%, ассоциаций, союзов и фондов – на 2%.